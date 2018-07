Op straat met wapen: negen maanden cel 05 juli 2018

02u26 0 Asse Een 45-jarige man uit Asse werd veroordeeld tot negen maanden cel, deels met uitstel, voor drie incidenten.

Op 19 oktober 2014 had hij een man op straat een geweer getoond. Omdat die laatste zich bedreigd voelde, ging hij het huis van zijn vriendin binnen. Toen het koppel even later schoten hoorde in de straat, belden ze de politie. Daarop werd de veertiger opgepakt.





Enkele maanden eerder moest de politie ook al tussenbeide komen na problemen rond het omgangsrecht met zijn dochter. Hij werd opgepakt, waarna hij een deel van zijn cel vernield zou hebben. Zelf ontkende hij de weerspannigheid.





(WHW)