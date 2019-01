Ook pitahuisje moet wijken voor nieuwbouwproject Alexander Grill verhuist naar leegstaand pand van Mirifo Wim De Smet

25 januari 2019

10u10 0 Asse De bekende snack- en pitabar Alexander Grill verhuist naar het pand van fotograaf Mirifo in de Nieuwstraat. Het eethuisje staat momenteel alleen te midden een ruïne van verlaten en afgebroken panden. Al die gebouwen moeten wijken voor de komst van twee grote woon- en winkelblokken.

Alexander Grill is het geesteskind van Tony Sebahat (38) uit Zellik. Hij is vandaag de enige overgebleven handelaar in de rij leegstaande panden op de hoek van de Nieuwstraat (N285) en de Kalkoven (N9). De gebouwen moeten plaats ruimen voor bouwproject Ter’Asse, een complex met 52 appartementen en vier winkelruimtes. Sebahat wilde oorspronkelijk niet vertrekken en schermde met een handelsovereenkomst die pas in 2020 afliep. “Maar uiteindelijk heb ik beslist om geen juridische procedure op te starten”, vertelt de pitabakker. “Ik zou in dat geval met mijn hoofd tegen de muur zijn gelopen en dat zou mijn zaak ook niet vooruit geholpen hebben. Beter een goed compromis dan een slecht vonnis, denk ik.”

Meters verderop

Sebahat kwam de voorbije weken in contact met fotograaf Michel Heuninckx. Die zette zopas een punt achter zijn winkel waardoor het pand leeg kwam te staan. “Ik bereikte met Michel een akkoord zodat mijn restaurant enkele meters opschuift”, luidt het. “Voor mij was het van groot belang dat mijn zaak kon blijven voortbestaan in dezelfde buurt.”

Gebrek aan parkeerplaats

Voor Tony Sebahat is de pitabar in Asse al zijn tweede filiaal. Hij begon in 2001 met een eerste eethuisje in Zellik. Pas zeven jaar geleden startte hij een tweede Alexander Grill op in Asse. “We zitten hier op een toplocatie met rechtover mijn deur een grote parking”, vertelt hij. “Ik heb al vernomen dat die parking in de toekomst zou verdwijnen. Dat is jammer, want voor handelaars is die ontzettend belangrijk. De mensen willen geen kwartier rond stappen om een pita te halen. In Zellik draaien alle winkels op volle toeren en dat komt omdat mensen daar parkeergelegenheid in overvloed hebben. Hier in Asse is dat jammer genoeg niet het geval.”

De verhuis van het restaurant gaat op 24 februari van start. “Dan sluiten we de zaak en halen we hier alles leeg”, vervolgt hij. “We starten volgende week al met de inrichting van het nieuwe gebouw. De keuken verhuist mee maar wordt voor een groot deel ook vernieuwd. De nieuwe Alexander Grill zal wel iets kleiner worden. Hier beschikken we over 80 zitplaatsen terwijl er dat straks maar 60 worden. Begin maart heropenen we.”

De verhuis van Alexander Grill is ook goed nieuws voor de projectontwikkelaar. Deze week werden al een reeks panden aan de achterzijde, die uitgeeft op het Gildenhof, tegen de grond gewerkt. Vanaf 1 maart wordt ook de rest van de gebouwen afgebroken. De bouw van de appartementsblokken gaat deze zomer van start.