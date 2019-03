Ook Asse krijgt een klimaatmars: Leerlingen Vijverbeek stappen vrijdag van Boekfos naar Gemeenteplein voor extra maatregelen Wim De Smet

11 maart 2019

17u00 0 Asse De klimaatraad van de gemeenschapsschool Vijverbeek organiseert vrijdag de eerste klimaatmars in Asse. De leerlingen en leerkrachten roepen de andere scholen uit Asse op om ook mee te doen. “Samen geven we een sterker signaal.”

Het atheneum Vijverbeek telt een dozijn fervente ‘klimaatbrossers’. Zij spreken iedere donderdag af om deel te nemen aan de klimaatmarsen die aangevoerd worden door Anuna De Wever. “De klimaatbrossers hebben intussen een soort van wisselsysteem ingebouwd zodat ze niet allemaal tegelijk naar die klimaatmarsen trekken”, vertelt directrice Veronqiue Van den Bossche van het atheneum. “Het standpunt van onze school is duidelijk. We dragen de klimaatacties een warm hart toe, maar de deelnemende leerlingen worden wel genoteerd als spijbelaars. Ze krijgen van onze school dus eigenlijk geen toelating om deel te nemen. Daarom hebben we hen aangemoedigd om hun engagement voor het klimaat in de school te tonen.”

Parcours ingekort

Dat engagement mondde uit in de oprichting van een klimaatraad. En het is die klimaatraad die nu besliste om ook in Asse een protestmars te organiseren. De initiatiefnemers vroegen en kregen de toelating van het gemeentebestuur om nu vrijdag vanaf 13.30 uur een mars te organiseren. “In eerste instantie wilden de leerlingen een mars organiseren tussen Walfergem en het dorpscentrum maar het gemeentebestuur vond dat geen goed idee”, zegt penningmeester Peter Junius van de ouderraad. “In dat geval zouden de manifestanten het verkeer op de N9 te veel ophouden. Dus werd het parcours ingekort. De leerlingen vertrekken nu aan het Boekfosplein om vervolgens naar het gemeentehuis te stappen.”

We dragen de klimaatacties in onder meer Brussel een warm hart toe, maar onze deelnemende leerlingen worden wel genoteerd als spijbelaars. Ze hebben eigenlijk geen toelating, maar worden wel niet gestraft. De klimaatmars hier in Asse is echter een echte schoolactiviteit en we gaan zoveel mogelijk jongeren mobiliseren om mee te doen Veronique Van den Bossche

Omdat het Gemeenteplein komend weekend wordt ingepalmd door kermiskramen - het is ook carnaval in Asse - zullen de toespraken gehouden worden op het plein aan het cultureel centrum Oud Gasthuis. Het gemeentebestuur zorgt voor een geluidsinstallatie.

De klimaatraad van Vijverbeek roept intussen ook de andere Assese scholen op om mee te protesteren. De gemeentescholen reageren gematigd positief, maar of ook de katholieke onderwijskoepel wil meewerken blijft voorlopig onduidelijk. “Wij hebben vanavond bestuursraad en zullen dan samen bespreken of we deelnemen”, meldt directeur Kris De Smet van de Sint-Martinusschool in Walfergem.

Echte schoolactiviteit

De Vijverbeek-directie benadrukt intussen dat de klimaatmars in Asse een echte schoolactiviteit is. “We gaan dus zo veel mogelijk jongeren mobiliseren om mee te doen”, zegt directrice Van den Bossche. “Maar wie niet wenst deel te nemen, zal niet worden gestraft. Dat is logisch omdat we ook geen straf uitdelen aan de klimaatbrossers. Wie zich tegen de klimaatmars kant, mag gewoon op de school blijven. We hebben vrijdagavond een quiz voor de oud-leerlingen. De niet-betogers kunnen dan een handje helpen om alles klaar te zetten.”