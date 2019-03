Ongeval en gaslek veroorzaken verkeersinfarct: probeer Asse-centrum te vermijden Tom Vierendeels

06 maart 2019

12u11 0 Asse De lokale politiezone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) vraagt om het centrum van Asse volledig te vermijden. Door enerzijds een zwaar verkeersongeval en anderzijds een gaslek zijn twee belangrijke verkeersaders volledig versperd.

De N9 tussen Huinegem en het station van Asse is sinds deze ochtend volledig afgesloten nadat er een fietser werd aangereden door een vrachtwagen. De twintiger verkeert in levensgevaar en een verkeersdeskundige komt ter plaatse voor verder onderzoek. Ook de Boekfos is volledig versperd.

Nadien ontstond er ook een gaslek in de Nieuwstraat in Asse, waardoor ook die straat werd afgesloten. Fluvius en de hulpdiensten zijn ter plaatse.

De lokale politie vraagt omwille van beide incidenten om het centrum van Asse zoveel mogelijk te vermijden.