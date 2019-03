Ongeval en gaslek veroorzaken verkeersinfarct: Asse-centrum slibt vast Tom Vierendeels; Wim De Smet

06 maart 2019

12u11 28 Asse Het centrum van Asse slibde vandaag dicht door een zwaar ongeval en een gevaarlijk gaslek. Normaal moet de situatie rond 18 uur vanavond opnieuw normaal zijn.

De verkeersoverlast ontstond vanmorgen toen een fietsster zwaargewond raakte bij een aanrijding. Het ongeval gebeurde iets voor 10 uur op het kruispunt van de Weversstraat en de Boekfos. Politie en hulpdiensten sloten zowel de N9 als de Boekfos af voor alle verkeer.

Even later doorboorde een aannemer een gasleiding in de Nieuwstraat (N285), de verbindingsweg tussen Asse-centrum en Ternat. “Onze diensten hebben de beschadigde gasbuis moeten ondergraven”, meldt woordvoerder Wim Van der Sichel van Fluvius. “Met behulp van een gasballon hebben we de gasuitstroom kunnen stopzetten. We hebben meteen ook de hulpdiensten gevraagd om het verkeer af te sluiten.”

Rond 16.30 uur was het gaslek gedicht. De rijweg moet rond 18 uur normaal weer vrijgegeven worden.

