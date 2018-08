Ongerustheid over nieuwe gsm-mast ONDER MEER OUDERS NABIJE SCHOOL ZIEN 34 METER HOOG GEVAARTE NIET ZITTEN TOM VIERENDEELS

24 augustus 2018

02u45 0 Asse Zellik maakt zich zorgen over de plannen van Proximus om een 34 meter hoge gsm-mast te plaatsen aan de voetbalterreinen in de deelgemeente. Onder meer ouders van de nabijgelegen school zien die mast niet zitten.

De Zellikse sporthal wordt afgebroken, maar het dak van het iconische gebouw is ook de standplaats van een gsm-zendmast van Proximus. Daar moet dus voor de afbraak een oplossing voor worden gezocht. Het autonoom gemeentebedrijf nam in mei 2017 de beslissing om de gsm-masten te verplaatsen naar een bestaande verlichtingspyloon van de voetbalterreinen in Zellik. "Tussen 22 juli en 20 augustus liep hiervoor een openbaar onderzoek", zegt oppositieraadslid Erik Beunckens (Lijst Zellik-Relegem). "Maar de aanvraag wijkt af van wat er in 2017 beslist werd. In plaats van de zendmast te verplaatsen, gaat de aanvraag nu over de bouw van een nieuwe pyloon van 34,45 meter hoog."





Per toeval te weten gekomen

De oppositiepartij verzette zich eerder al als enige tegen de verplaatsing door tegen de overeenkomst te stemmen, maar vindt het nieuwe plan nog gortiger. Daarnaast zeggen ze dat het openbaar onderzoek niet correct verliep. "De omwonenden werden per toeval op de hoogte gebracht. Een bewoner kreeg een brief in handen waarin de gemeente aan Proximus bevestigt dat ze de aanvraag hebben ontvangen en dat een openbaar onderzoek nodig is. Hij buste die bij zijn buren. Volgens de wet moeten eigenaars van alle aanpalende percelen op de hoogte worden gebracht, maar dat gebeurde niet. Onwettig, en we eisen een nieuw openbaar onderzoek. Daarnaast eisen we een infovergadering tussen omwonenden en het gemeentebestuur. Die laatste moet ook de inplanting weigeren. Het containerpark of het researchpark is een betere locatie."





"Het gaat om een bouwaanvraag en we moeten ons nog buigen of we toestemming geven of niet", vertelt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V).





Bezorgde telefoontjes

"We kunnen ook opdracht geven een andere locatie te kiezen. Als we de huidige plannen afwijzen, dan is een hoorzitting al zeker niet aan de orde. Het zou mij overigens verwonderen dat het openbaar onderzoek niet correct is verlopen, maar dat vraag ik na bij de administratie. In sommige gevallen is het verplicht de aangelanden te informeren, bij andere gevallen gaat het om de omwonenden in een straal van zoveel meter. In ieder geval gaat het niet om alle bewoners die binnen het bereik van de straling wonen. Het klopt wel dat we van ouders van leerlingen van de GLS De Regenboog aan de Noorderlaan bezorgde telefoontjes hebben gekregen. Het gaat om een aanvraag en voorstel van Proximus, dat we met het college nog moeten evalueren. Alle ingediende bezwaren worden dan ook beoordeeld. Vooruitlopen op de feiten is dus zeker niet aan de orde."





Proximus-woordvoerder Jan Margot was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.