Ongelukkige botsing of afranseling?

24 december 2018

10u53 0 Asse Een 32-jarige man uit Schaarbeek heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot 9 maanden cel voor partnergeweld. “We zijn enkel per ongeluk tegen elkaar gebotst”, was zijn uitleg.

Op 20 maart van vorig jaar bracht de man een bezoekje aan zijn ex-vriendin om hun kind nog eens te kunnen zien. In haar woning te Asse kwam het na een tijdje tot een hoogoplopende discussie. Hij wilde hierop vertrekken maar zij verhinderde dit door zijn autosleutels af te pakken en te verstoppen. “Hierop zijn we tegen elkaar gebotst”, luidde zijn uitleg. Het slachtoffer vertelde echter dat hij haar meermaals geslagen heeft. Een arts stelde vast dat ze verschillende blauwe plekken en een buil boven haar oog had. Het parket vraagt dan ook de bevestiging van het verstekvonnis. Uitspraak op 17 januari.