OLV-ziekenhuis blijft uitbreiden: sloopkraan veegt woning tegen de vlakte (met VIDEO)

OLV-ziekenhuis blijft uitbreiden: sloopkraan veegt woning tegen de vlakte Wim De Smet

23 januari 2019

18u05 1 Asse Een woning in de Bloklaan in Asse werd vanmiddag gesloopt om plaats te maken voor de uitbreiding van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis. Het vrijgekomen perceel grond wordt het komende jaar gebruikt als werfzone.

De afbraak van de woning maakt deel uit van de expansieplannen van de OLV-campus in Asse. Het huis bevindt zich pal naast de personeelsingang. “Het huis kwam een tijdje geleden leeg te staan en de eigenaars hebben ons gecontacteerd met de vraag om het te kopen”, zegt woordvoerder Chris Van Raemdonck van de OLV-koepel. “Het centrum van Asse is volgebouwd, dus een kans als deze konden we niet laten liggen.”

Wat de toekomstplannen zijn voor het vrijgekomen perceel, is nog niet duidelijk. “Eens alles is afgebroken, gaan we de grond laten nivelleren”, luidt het. “Het komende jaar zullen we dit perceel vooral gebruiken als werfzone voor de aannemers. We gaan van start met de renovatie van de psychiatrische afdeling en het dagziekenhuis. En we gaan ook verbeteringswerken uitvoeren aan de revalidatieruimte. Dat betekent dat er een toename zal zijn van werfverkeer. Om de buurt te ontlasten, kunnen de aannemers hier terecht om extra materiaal te stockeren.”

Psychiatrie

In een latere fase wordt de vrijgekomen grond opgenomen in de ziekenhuiscampus. “Er zijn nog geen concrete plannen maar we denken er wel aan om de huidige personeelsoprit te verleggen naar de plaats waar vroeger de woning stond”, vervolgt Van Raemdonck. “Op die manier kunnen we de psychiatrie of ambulante zorg meer ruimte geven. Maar dat is slechts één van de pistes die op tafel liggen.”

De modernisering en uitbreiding van de OLV-campus werd vijf jaar geleden al uit de doeken gedaan in het ‘Masterplan 2020’. Sindsdien ondergingen heel wat diensten al een metamorfose. Zo werd het beschermde Huis Stas, dat uitgeeft op de Markt, ingericht als palliatieve afdeling voor de hele OLV-koepel. De inkomzone werd vernieuwd en ook het voormalige notariaat op de Markt werd ingepast in het ziekenhuisdomein.

Dienstverlening

De gemeente Asse is tevreden met de modernisering van het ziekenhuis. “Het OLV-ziekenhuis is voor onze gemeente en onze inwoners van cruciaal belang”, meldt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “Het ziekenhuis heeft een stevige reputatie als kraamkliniek maar evengoed voor orthopedie of hart- en vaatziekten. Omdat het om een klein ziekenhuis gaat, is de dienstverlening hier ook zeer goed.”

Volgens Van Elsen stelt zich wel een probleem met het aantal parkeerplaatsen. “Het ziekenhuis heeft geen eigen parking waardoor bezoekers en patiënten naar de Boekfos moeten uitwijken met hun auto. We willen in de toekomst onderzoeken of er geen mogelijkheid bestaat om op het Kerkplein een ondergrondse parking aan te leggen. Het ziekenhuis zou dan een deel van die parking kunnen gebruiken of huren.”