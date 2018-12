OLV-campus Asse breekt record van 1972: al 729 baby’s geboren dit jaar WDS

26 december 2018

15u25 3 Asse De kraamafdeling van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Asse noteerde in 2018 een recordaantal bevallingen. Maar liefst 729 kindjes zagen er het levenslicht.

Het jaar is nog niet helemaal om, maar nu al is het vorige record uit 1972 gebroken. De 729ste baby kwam woensdagochtend ter wereld. Het is een jongetje dat de naam Warre kreeg. “Hij stelt het goed en dat is voor ons het belangrijkste”, melden ouders Sofie Creemers en Thomas Cougnon uit Wolvertem. “Warre is het broertje van Nelle, die ook hier in Asse geboren werd. We konden hier altijd rekenen op goede verzorging, dus het was logisch om terug te keren voor ons tweede kindje. Hier vinden we de vertrouwde gynaecologe en een materniteit waar een familiale sfeer heerst.”

In het ziekenhuis is men best trots op het nieuwe record. “Ook in 2014 hebben we de kaap van zevenhonderd bevallingen overschreden”, zeggen gynaecologen Kristine Gabriëls en Karin Stukkens. “Vermoedelijk is de grondige modernisering van het verloskwartier niet vreemd aan die stijging.”

Ter vergelijking: in het OLV-ziekenhuis in Aalst klokt men dit jaar af op meer dan duizend bevallingen. “Maar Aalst is zowel qua stad als ziekenhuis veel groter dan Asse”, klinkt het bij de communicatiedienst van het OLV. De teller in Asse stond woensdag overigens al op 731 kindjes, want sinds de geboorte van Warre werden alweer twee nieuwe bevallingen geteld.