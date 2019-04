Nieuwste Aldi van het land staat in Asse (en opent morgen de deuren) Wim De Smet

16 april 2019

18u30 0 Asse De vernieuwde Aldi-supermarkt in Asse opent morgen (woensdag) de deuren, na drie maanden van renovatiewerken. Het gaat om de nieuwste en hipste Aldi van het land.

De winkel van Aldi bevindt zich langs de Brusselsesteenweg in Walfergem. De oude winkel werd volledig ontmanteld en de winkelketen kocht ook het voormalige Bel & Bo-filiaal. Daardoor breidt de winkeloppervlakte uit van 600 naar 950 vierkante meter. “Door de integratie van de vroegere Bel & Bo-winkel verhoogt de zichtbaarheid want voortaan kunnen de klanten niet alleen via de parking in het Stevensveld maar ook via de Brusselsesteenweg de winkel betreden”, zegt districtsmanager Tessa De Vriendt. “Ons aanbod is uitgebreid en er zijn voortaan ook vier kassa’s in plaats van drie.”

De nieuwe Aldi-winkel legt vooral de nadruk op de uitgebreide broodafdeling en de verse producten. “We beschikken hier over een bakoven met automatische deuren”, vertelt Tessa De Vriendt. “Terwijl we vroeger alleen croissants of rozijnenkoeken hadden, is het broodassortiment uitgebreid met vijftien soorten stokbroden, pistolets en ontbijtkoeken. En alles wordt hier dagvers gebakken.”

De ombouw van de winkel in Asse maakt deel uit van een grotere restyling waarbij alle 450 Belgische Aldi-winkels omgevormd worden naar een nieuw winkelconcept. De Duitse discounter maakt 350 miljoen euro vrij voor de moderniseringsoperatie. Een groot deel van dat bedrag wordt besteed aan de aanwerving van 450 winkelmedewerkers. In Asse gaat het aantal personeelsleden van 8 naar 10.