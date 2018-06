Nieuwe toegang naar perrons 09 juni 2018

Vanaf 15 juni wordt de toegang tot de perrons in het station van Zellik aangepast. Treinreizigers die richting Dendermonde willen, moeten de nieuwe trap aan de Vliegwezenlaan gebruiken. Vanaf 18 juni wordt de bestaande trap aan de fietsbrug over de N9 afgebroken. In zone 1, waar momenteel nog gewerkt wordt, komen grote zitbanken, een trap naar het perron en een fietspad. Tegen midden juli moeten alle werken klaar zijn. (WDS)