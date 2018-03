Nieuwe klasjes voor kleuters Het Klimmertje 31 maart 2018

02u55 0 Asse De tweehonderd kleutertjes van Het Klimmertje kunnen sinds deze week terecht in een gloednieuw gebouw. Zo wordt meteen ook het probleem van het plaatsgebrek teruggedrongen.

In de Kloosterstraat in Zellik werd een nieuw klassenblok gebouwd dat naadloos aansluit op het oude schoolgebouw. "De uitbreiding met nieuwe klassen was echt wel een noodzaak geworden", zegt directrice Hilde Van Linthout. "Vier jaar geleden kreeg het gemeentebestuur subsidies van de hogere overheid, net omdat het probleem zo nijpend was. Ouders stonden hier ieder jaar in rijen aan te schuiven om hun kind in te schrijven. In 2014 hadden we nog meer dan honderd kinderen op de wachtlijst staan."





Containerklassen

Het nieuwe schoolgebouw telt vijf klassen. "We hebben nu tweehonderd kinderen, gespreid over vier kleuterjaren", vervolgt de directrice. "De gemeente had eerder al twee containerklassen ter beschikking gesteld. En we hebben in de voorbije jaren ook vijftig kleuters een plekje kunnen geven in twee klaslokalen van de nabijgelegen lagere school. Maar ook die maatregel was maar tijdelijk, want de lagere school kampt ook zelf met plaatsgebrek."





Mezzanine

De nieuwe klassen werden ingericht als een mezzanine, zodat de kleuters kunnen genieten van extra ruimte en lichtinval. Na de paasvakantie wordt het nieuwe schoolgebouw plechtig in gebruik genomen.





(WDS)