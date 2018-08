Nieuwe fase heraanleg Dorp 25 augustus 2018

02u25 0 Asse De heraanleg van Dorp gaat komende maandag een nieuwe fase in.

In de Kasteelstraat breekt de aannemer de klinkers uit, om vervolgens de funderingen te vervangen en de riolering aan te leggen. De Kasteelstraat krijgt nadien een laag asfalt. Als de weersomstandigheden meezitten, zouden deze werken net voor de start van het nieuwe schooljaar klaar moeten zijn.





De werken aan Dorp en Kouter zullen vermoedelijk tot eind september duren. Tot en met 31 augustus is er in de Kasteelstraat, Kouter en Dorp geen doorgaand verkeer mogelijk. Doorgaand verkeer vanuit Opwijk kan een omleiding volgen via Mieregemstraat, Brusselsesteenweg, Steenweg op Asse, Assesteenweg en Velm. Verkeer vanuit Asse kan een omleiding volgen via Assesteenweg, Steenweg op Asse en Brusselsesteenweg. (MEN)