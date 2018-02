Nieuwe bestuursploeg voor Liberale Vrouwen 14 februari 2018

De Liberale Vrouwen Asse hebben een nieuwe bestuursploeg. Agnes Fieremans is de nieuwe voorzitter, terwijl Rita De Vos ondervoorzitter wordt. De twee vrouwen stonden in 1996 aan de wieg van de Liberale Vrouwen. "Wij zijn niet de Open Vld-vrouwen," zegt Agnes Fieremans. "Wij maken werk van een programma vol leerrijke en ontspannende momenten. Daarbij ligt het accent onder meer op het doorbreken van eenzaamheid bij veel vrouwen".





In het vernieuwde bestuur zitten ook Larissa Decoster, Sibylle Van Belle en Lyotta Pessemier.





(WDS)