Nationale Bank verhuist geld naar Zellik GLOEDNIEUW CASHCENTER KOMT OP VOORMALIGE EUROBROKERS-SITE WIM DE SMET

29 maart 2018

02u33 1 Asse De Nationale Bank heeft Zellik gekozen als locatie voor een nieuw 'cashcenter', waar biljetten en munten gestockeerd worden. Het oog viel op het voormalige domein van transport- en distributiebedrijf Eurobrokers. In 2024 moet het complex er staan.

De Nationale Bank van België (NBB) werd opgericht in 1850 en telt 1.900 werknemers. Eén van de taken is het in omloop brengen van biljetten en munten, en daar ook de kwaliteit van verzekeren. Een belangrijk deel van die taak is voor het cashcenter. "Hier worden de biljetten en munten bewaard in geautomatiseerde of half-geautomatiseerde koffers", zegt directeur-secretaris Tim Hermans. "Met behulp van zes gesofisticeerde sorteermachines worden valse of gescheurde biljetten opgespoord en versnipperd in een perscontainer."





De Nationale Bank wijkt nu uit naar Zellik omdat het huidige cashcenter in Brussel, waar ook de hoofdzetel gevestigd is, zwaar verouderd is. "We willen die activiteiten automatiseren en dat kan niet op de historische site in Brussel", klinkt het. "Bovendien is de hoofdzetel ook moeilijk bereikbaar voor bestel- en vrachtwagens. We waren daarom op zoek naar een locatie die sneller te bereiken is vanaf de snelweg. En die locatie hebben we gevonden in Zellik."





Drie gebouwen

In het nieuwe cashcenter zullen 120 mensen tewerkgesteld worden. Er zal ook een parking met plaats voor honderd wagens aangelegd worden. "Op de site komen drie gebouwen te staan", vervolgt Hermans. "Het hoofdgebouw wordt tussen tien en vijftien meter hoog. Daarnaast komt er ook nog een kleiner administratief gebouw dat drie verdiepingen zal tellen. Ten slotte bouwen we ook een garage met een gesloten toegang voor transporten. Het wordt een zwaar beveiligde site met een bufferzone van vijfentwintig meter. Die bufferzone moet de site mooier integreren in de omgeving."





Extra verkeer

De komst van de NBB naar Zellik kan mogelijk ook extra verkeer met zich meebrengen. "De waardentransporteurs komen de biljetten en munten voor de Belgische financiële markt hier ophalen, en ze komen ook de overschotten storten. Die transporten gebeuren onder strenge politiebegeleiding."





Het bouwproject komt er in vier fases. "We gaan begin 2019 de huidige bedrijfsloodsen afbreken", zegt Danny Vande Putte, onderdirecteur facilitair beheer. "De start van de werken zelf is gepland voor 2020. De testen en de uiteindelijke verhuis moeten voor 2024 zijn."