Natacha Le Rut ruilt CD&V voor N-VA 14 april 2018

02u24 0 Asse Nadat ze drie jaar geleden Asse inruilde voor Opwijk, is voormalig gemeenteraadslid Natacha Le Rut (44) nu ook verhuisd naar een andere partij.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen zal ze in Opwijk opkomen voor N-VA, en niet voor CD&V. Voor die laatste partij zat ze drie jaar in de gemeenteraad van Asse. "Ik verliet de gemeenteraad in Asse in 2015 omdat ik toen naar Opwijk verhuisde", vertelt Le Rut. "En hier wil ik me nu engageren voor N-VA. Deze partij bewijst dat de beloofde verandering echt wel werkt. Dat merk ik als inwoonster van Opwijk aan de projecten die hier gerealiseerd werden."





Opmerkelijk: de moeder van Natacha, Maria Le Rut (81), is nog altijd gemeenteraadslid voor CD&V in Asse. Zij behaalde achttien jaar geleden liefst 3.199 voorkeurstemmen, het hoogste aantal ooit.





(WDS)