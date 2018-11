Na Asbeek wordt nu ook nieuwe bestemming gezocht voor Kobbegemse kerk Wim De Smet

30 november 2018

12u00 0 Asse De Sint-Gorikskerk in Kobbegem krijgt in de toekomst een nieuwe bestemming. Het gemeentebestuur stelde zopas een projectbureau aan dat de verschillende mogelijkheden voor het historische gebouw moet onderzoeken.

De Sint-Gorikskerk maakt, net als de Heilige Familiekerk in Asbeek, deel uit van een herbestemmingsdossier. Toch is er een groot verschil met Asbeek. De parochiekerk in Asbeek krijgt een definitieve herbestemming. Ze wordt ontwijd en verdwijnt dus als gebouw voor erediensten.

Voor de Sint-Gorikkerk is een ‘nevenbestemming’ gepland. “Dat betekent dat de kerk nog altijd gebruikt kan worden voor een eredienst of een doopsel maar dat er daarnaast ook een bijkomende bestemming wordt gegeven”, meldt schepen van Patrimonium Michel Vanhaeleweyck (Open VLD). “In andere gemeenten of steden wordt zo’n kerk bijvoorbeeld gebruikt voor muzieklessen of ingericht als vergaderzaaltje. In Kobbegem gaan we ook op zoek naar zo een socio-culturele invulling.”

Dat de kerken in Asbeek en Kobbegem een nieuwe bestemming krijgen, werd beslist door het bisdom. “En wij moeten nu samen met het bisdom en de kerkraad dat dossier ter harte nemen”, vervolgt de schepen. “In Asbeek hebben we al een eerste keer samengezeten met de inwoners. Over één ding zijn we het alvast eens: de kerk mag niet gebruikt worden voor commerciële activiteiten.”

De gemeente gaat nu ook een info-moment organiseren met de omwonenden in Kobbegem. Om het haalbaarheidsonderzoek te financieren wordt alvast 22.000 euro vrijgemaakt.

