N-VA stelt lijst en ambities voor: grootste worden en sjerp veroveren 30 maart 2018

02u43 1 Asse N-VA heeft als eerste partij in Asse een volledige kieslijst voorgesteld. Die wordt aangevoerd door oud-schepen Peter Verbiest. En de ambitie mag duidelijk zijn: de grootste worden en de sjerp binnenhalen.

Plaatsen twee en drie op de lijst zijn voor gemeenteraadsleden Sigrid Goethals en Johan De Rop. Huisarts Emiel Saerens zal duwen, de voorlaatste plaats gaat naar provincieraadslid Joris Van den Cruijce.





De lijst telt voorts elf nieuwe namen. Opmerkelijke nieuwkomer is Elke Heyvaert, die zes jaar geleden nog opkwam voor CD&V. Uittredende raadsleden Marie-Berthe Wijns en Tim Lengeler staan op plaatsen vier en zeven. Oud-brandweercommandant Louis Lombaert prijkt dan weer op de zeventiende plaats. Vier kandidaten wonen in deelgemeente Zellik, waar de partij zwaar wil inzetten op veiligheid. De gemiddelde leeftijd bedraagt 54 jaar.





142 stemmen inhalen

Wat ambities betreft, draait N-VA niet rond de pot. De partij wil de grootste worden en mikt meteen ook op de burgemeesterssjerp. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen moesten ze het met negen zetels doen - eentje minder dan CD&V - en belandde N-VA in de oppositie. "We hebben nu drie doelstellingen", zegt lijsttrekker Peter Verbiest. "We willen de grootste partij worden. Vorige keer scheelde het 142 stemmen. Dat moeten we kunnen inhalen. Onze tweede doelstelling is deelnemen aan het beleid - weg van de oppositiebanken, dus. En ten slotte ambiëren we ook het burgemeesterschap. Dat klinkt zeer ambitieus, maar daar is niets mis mee." (WDS)