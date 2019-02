N-VA Asse heeft nieuw bestuur: Gunter Slaus blijft voorzitter WDS

24 februari 2019

18u00 0 Asse N-VA Asse heeft een nieuw bestuur. Huidig voorzitter Gunter Slaus blijft voorzitter. Hij krijgt jeugd- en onderwijsschepen Joris Van den Cruijce naast zich als ondervoorzitter.

N-VA maakt sinds 1 januari deel uit van de bestuursmeerderheid in Asse. De partij levert in deze ambtstermijn 3 schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad. De nieuwe legislatuur betekent ook de verkiezing van een nieuw partijbestuur. Tandarts-specialist Gunter Slaus (50) werd zopas herverkozen als voorzitter. Slaus is de echtgenoot van schepen Sigrid Goethals. Joris Van den Cruijce (43), die ook provincieraadslid is, wordt de nieuwe ondervoorzitter.

“We zijn ook heel blij een aantal nieuwe krachten en vooral enkele gemotiveerde vrouwen mogen verwelkomen in ons bestuur”, zegt Gunter Slaus. ““Samen met deze sterke bestuurgroep met een goede mix tussen jong en oud, man en vrouw, deelgemeenten en professionele activiteiten zullen we N-VA Asse verder laten groeien.”