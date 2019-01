Muurschildering op brug Pontbeeklaan als eerbetoon aan overleden brandweerman WDS

11 januari 2019

11u00 0 Asse De brug aan de Pontbeeklaan wordt opgesmukt met een muurschildering van de bekende kunstenaar Bart Smeets, beter bekend als Smates.

De muurschildering komt op de plaats waar in 2007 een dodelijk verkeersongeval met een brandweerwagen gebeurde. De brandweerwagen, die op weg was naar een uitslaande woningbrand in Wemmel, ging aan het slippen en kwam tot stilstand tegen de brug. Brandweersergeant François De Ridder overleefde de klap niet.

Verbondenheid

Een inwoner die het ongeval destijds zag gebeuren, lanceerde het idee om aan de brug een graffitikunstwerk aan te brengen. De gemeente steunde het project en koos een ontwerp van Bart Smeets uit om het ongeval te herdenken. Smeets werd geboren in Asse, maar woont vandaag in Mechelen. “Het moet een werk worden dat positivisme, hoop en verbondenheid uitstraalt”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “In het kunstwerk vinden alle betrokkenen tekeningen terug die voor hen een symbolische waarde hebben met wat er in 2007 gebeurde.”

Het gemeentebestuur kiest er bewust voor om het kunstwerk nog niet prijs te geven. Het resultaat zal deze week stap voor stap zichtbaar worden.