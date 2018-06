Muilezel moet 24 maanden brommen 27 juni 2018

Een twintiger uit Zellik moet 24 maanden de cel in voor oplichting. Op de bankrekening van de man was 7.816 euro verschenen, overgeschreven door een onderneming. Maar dat geld moest eigenlijk naar een handelspartner gaan. Oplichters hadden de factuur echter onderschept en het rekeningnummer van de begunstigde gewijzigd. En dat rekeningnummer was dus van de beklaagde. "Hij deed dienst als 'muilezel'", aldus de rechter. "Hij heeft zijn rekening 'uitgeleend' aan een criminele organisatie, wat hem mededader maakt." (WHW)