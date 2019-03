Motorrijder aangereden op N9 Tom Vierendeels & Wim De Smet

21 maart 2019

16u41 0 Asse Een motorrijder is woensdagavond rond 18.30 uur gewond geraakt bij een ongeval op de N9 Brusselsesteenweg. De man liep geen levensbedreigende verwondingen op.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet duidelijk. De motorrijder werd wel in de omgeving van het station aangereden door een personenwagen. Gelukkig zouden de verwondingen naar verluidt meevallen en houdt de man er alleen een breuk aan de pols aan over. De lokale politiezone AMOW kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en om het verkeer te regelen.