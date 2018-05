Mooiste wandelweg niet gebetonneerd 31 mei 2018

De landbouwweg tussen Asse-ter-Heide en de Putberg wordt niet verhard met beton. Dat heeft het college van burgemeester en schepenen bekendgemaakt. De aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingetrokken. "Tijdens het openbaar onderzoek ontving het gemeentebestuur 37 bezwaarschriften en een petitie met 162 handtekeningen", meldt schepen Jan De Backer (CD&V). "We willen die bezwaren niet naast ons neerleggen. Daarom hebben we beslist om de vergunningsaanvraag in te trekken."





De landbouwweg wordt niet gebetonneerd maar wordt opgenomen in het onderhoud en de verbetering van trage wegen. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld steenslag op de weg wordt aangebracht zodat voetgangers en fietsers eenvoudig van de landbouwweg gebruik kunnen maken. (WDS)