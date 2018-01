Moet deskundige uitsluitsel brengen in zaak CO-dode? 31 januari 2018

02u52 0 Asse Het hof van beroep zal op 14 maart beslissen of een deskundige meer uitleg moet geven over de dood van een 36-jarige vrouw uit Asse.

Het slachtoffer overleed op 24 december 2010 aan een CO-vergiftiging. Haar dochtertje overleefde het drama ternauwernood. In eerste aanleg achtte de rechter het bewezen dat de verwarmingsinstallateur fouten had gemaakt bij de montage van het rookgaskanaal, waardoor de CO-gassen de woning konden binnendringen. Nog volgens de rechter had hij de regels en de handleiding niet gerespecteerd, en was er geen logische opbouw. Daarom werd de man veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel. Maar de installateur tekende beroep aan en het parket-generaal vordert nu de vrijspraak. De verdediging vraagt de aanstelling van een deskundige, waarover het hof over anderhalve maand dus zal beslissen. (WHW)