Moeder van 24-jarig verkeersslachtoffer houdt vurig pleidooi voor veiliger verkeer in Asse: “Wij durven hier niet meer fietsen” Wim De Smet

07 maart 2019

18u00 13 Asse De 24-jarige Emilie uit Asse, die woensdagochtend zwaargewond raakte toen ze met haar fiets gegrepen werd door een vrachtwagen, wordt nog altijd kunstmatig beademd maar haar toestand is stabiel. De jonge vrouw liep een dozijn breuken en twee klaplongen op. Haar moeder Isabelle houdt nu een fors pleidooi voor meer verkeersveiligheid in Asse. “Fietsers en voetgangers riskeren hier letterlijk hun leven.”

Emilie fietste woensdagochtend op het fietspad langs de Weversstraat (N9) in Asse. Ze was op weg van haar woning in Asse naar Zellik waar ze als student aan de slag was bij de industriële bakkerij Crelem. Maar Emilie zou niet in Zellik aankomen. Ter hoogte van het kruispunt met de Boekfos werd ze gegrepen door een vrachtwagen. De chauffeur had haar, in een moment van verstrooidheid, te laat opgemerkt. De jonge vrouw kwam met haar fiets onder de vrachtwagen terecht. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het OLV-ziekenhuis in Asse om vervolgens overgebracht te worden naar de afdeling Intensieve Zorgen van de OLV-campus in Aalst.

De dienst slachtofferhulp contacteerde intussen haar moeder Isabelle die in de Keierberg woont, een zijstraat van de ook al drukke Edingsesteenweg (N285). Omdat het verkeer in Asse-centrum alweer muurvast zat, werd moeder Isabelle onder begeleiding van de politie overgebracht naar het ziekenhuis. “Mijn dochter liep veel breuken op, een hersenschudding en een dubbele klaplong, maar gelukkig zijn er geen vitale delen geraakt”, vertelt Isabelle een dag later. “Mijn dochter heeft acht beschermengelen. Volgens de dokters is het een mirakel dat ze dit ongeval overleefd heeft. Dankzij de goede zorgen van het mugteam en de dokters in het ziekenhuis heeft ze het gehaald. We zijn die mensen ontzettend dankbaar. Emilie wordt nu in een diepe slaap gehouden om de pijn te bestrijden. Ze ademt nog niet zelfstandig.”

Ik had eerder al verwacht dat een ongeval als dit kon gebeuren. En eigenlijk zou iedere inwoner van Asse zich daar mogen aan verwachten Isabelle

Volgens moeder Isabelle mag, of beter, moet er in Asse dringend ingegrepen worden om de veiligheid van fietsers te waarborgen. “Ik hoor de beleidsvoerders al jaren zeggen dat ze het zware verkeer uit het centrum willen bannen om voorrang te geven aan de fiets maar dat lukt helemaal niet. De vrachtwagens razen hier aan hoge snelheid over de Edingsesteenweg, terwijl even verderop twee scholen zijn. Asse is eigenlijk één grote gevarenzone. Ik had eerder al verwacht dat een ongeval als dit kon gebeuren. En eigenlijk zou iedere inwoner van Asse zich daar mogen aan verwachten.”

Ze is het haar dochter verschuldigd, zegt Isabelle, om een pleidooi te houden voor veiliger fietsroutes. “Emilie is zeer milieubewust en gebruikt zo weinig mogelijk de auto. Omdat het openbaar vervoer zo beperkt is op de plaats waar wij wonen, hadden we vooraf zelfs de veiligste fietsroute naar Zellik uitgestippeld. En dan zie je dat dit toch nog kan gebeuren. Ik blijf dat onbegrijpelijk vinden. Willen de beleidsmensen nu alstublieft eens wakker worden?”

De fiets van Emilie is kapot. Het wrak gaat naar het containerpark en er komt geen nieuw exemplaar in de plaats. Wij durven hier niet meer fietsen Isabelle

Isabelle wil van geen fiets meer weten. “De fiets van Emilie is kapot. Het wrak gaat naar het containerpark en er komt geen nieuw exemplaar in de plaats. Wij durven niet meer fietsen. Dat is te gevaarlijk hier in Asse. We zullen voortaan te voet gaan, ook al worden we op de Edingsesteenweg bijna meegezogen door de voorbijrazende vrachtwagens. Mijn zoon gebruikt al langer geen fiets meer, net omdat het te onveilig is. Hij stapt elke dag naar het station van Asse, twintig minuten op en twintig minuten af.”

De familie had intussen ook al contact met de bazin van de vrachtwagenschauffeur. “De zaakvoerster heeft me een sms’je gestuurd en we hebben met elkaar gebeld”, vertelt Isabelle. “Dat was een warm contact. Emilie was gewoon op het foute moment op de foute plaats. De chauffeur zelf is nog altijd onder de indruk. Hij kan niet meer praten. Emilie is slachtoffer, maar ik zou ook niet in de schoenen van de chauffeur willen staan.”

Hoe het leven nu verder moet? “Emilie zal zeker nog een tijdje op dienst Intensieve Zorgen moeten blijven. Nadien zien we hoe alles evolueert. We nemen alles zoals het komt. Haar studies logopedie zijn voorlopig niet aan de orde. Eerst gaan we zien hoe we hier allemaal samen goed kunnen door geraken.”

