Minderjarige inbrekers opgepakt 07 maart 2018

Dankzij enkele alerte buurtbewoners heeft de politie twee jonge inbrekers kunnen oppakken. Dat gebeurde zondagmiddag al, maar raakte nu pas bekend. Het duo werd op heterdaad betrapt door buren van het huis waar ze wilden inbreken, en werden even later opgepakt door de politie. De twee minderjarigen werden maandag voorgeleid bij de jeugdrechter in Brussel. Het is niet duidelijk of ze geplaatst werden. (TVP)