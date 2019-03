Met deze zes tips van twee ‘zwaantjes’ ben je klaar voor het nieuwe motorseizoen Tom Vierendeels

29 maart 2019

14u24 0 Asse Het mooie lenteweer waarop we getrakteerd worden is een zegen voor motorrijders. Velen halen hun voertuig opnieuw uit de garage om ritjes te maken, maar wat sommigen vergeten is dat de rijvaardigheden na al die maanden ietwat verloren zijn gegaan. Nu zondag kan alle theoretische en praktijkkennis opnieuw opgefrist worden op de Dag van de Motorrijder, maar eerste inspecteurs Harald en Stijn, twee ‘zwaantjes’ van de politiezones AMOW en TARL, geven nu al enkele belangrijke aandachtspunten mee.

1. Doe een rondgang van de motorfiets

“Dat is ook iets wat wij regelmatig doen voor we op patrouille vertrekken”, zegt Harald. “Bekijk de algemene staat van de motorfiets. De remmen bijvoorbeeld: als die verslijten daalt het peil van de remolie. Het niveau is makkelijk te checken aan de indicator aan het stuur. Zit het peil onder indicatiestreepje? Dan is het tijd om de olie bij te vullen of de remmen te veranderen. De lichten zijn ook enorm belangrijk. Zet ze allemaal aan, zowel voor- als achteraan en de richtingaanwijzers. Als je alleen bent kan je het remlicht controleren door voor een muur of poort te staan. Vergeet ook de spiegels niet. Zet je in juiste houding op de motorfiets en stel ze degelijk af. Tot slot kijk je ook best de motorolie na, wat je onderaan de motorfiets kan checken.”

2. Draag veilige en geschikte kledij

Van levensbelang, ook al is de Belgische wetgeving hier vaag over. “Wij raden aan om een degelijk en aangepast motorpak te kopen waarbij de armen en benen volledig bedekt zijn”, vertelt Stijn. “Opvallende kleuren voor overdag en reflecterende strepen of onderdelen voor ‘s nachts zijn aangeraden.” De motards stellen zelf vast dat ze minder verkeersovertreders betrappen sinds ze van een blauw pak overgeschakeld zijn naar fluo-oranje, wat bewijst dat de kleuren enorm opvallen in het verkeer. “Een helm is verplicht, en dat moet er eentje zijn die CE-gekeurd is”, gaat Stijn verder. “Bij zulke modellen zijn de oren volledig bedekt, en dus niet zoals sommige populaire Duitse modellen. Die zijn niet reglementair. Aan de voeten draag je stevige schoenen of laarzen die tot boven de enkel uitkomen om die te beschermen. Tot slot behoren degelijke handschoenen ook tot de uitrusting.”

3. Banden zijn als enige contact met het wegdek belangrijk

De banden zijn voor Harald een stokpaardje: “Simpelweg omdat ze het enige contact met de weg vormen en die twee contactpunten zijn niet groter dan een speelkaart elk.” Om zeker te zijn kijk je de gegevens na in het onderhoudsboekje. “De profieldiepte moet minimaal 1,6 millimeter zijn”, gaat hij verder. “Een handig hulpmiddel zijn de indicatieblokjes in de groeven: komen die gelijk met het rubber van de band, dan is het tijd voor een nieuwe band. De bandenspanning valt ook best regelmatig na te kijken. Het meest voorkomend model in ons land is de touring motor. Daarbij ligt de spanning vooraan idealiter tussen 2,2 en 2,5 bar en achteraan tussen 2,7 en 2,9. Maar nogmaals: kijk in het onderhoudsboekje voor de juiste specificaties die voor jouw motor van tel zijn.”

4. Fris de rijvaardigheden op

“Die gaan bij het begin van het seizoen verloren”, luidt het. “Vergelijk het met wanneer je de auto opnieuw gebruikt na een reis. Dat is even wennen. Velen hebben de motorfiets enkele maanden aan de kant gelaten, en rijden tijdens het seizoen enkel in het weekend. We raden aan op een afgesloten parcours de basisoefeningen zoals bij het examen opnieuw uit te voeren. Bijvoorbeeld het maken van een acht of evenwichtsoefeningen zoals het balanceren bij lage snelheid. Ook wij volgen regelmatig een opfrissingscursus. Ideaal is een dagcursus bij een rijschool om de vaardigheden op te frissen.”

5. Anticipeer en rij defensief

Als politie-inspecteurs stellen ze vast dat motorrijders vaak niet in fout zijn bij ongevallen. “Een motorfiets neemt nu eenmaal een kleiner volume dan een wagen in”, klinkt het. “Alleen de breedte scheelt al heel wat met een personenwagen, waardoor motorrijders minder snel opgemerkt worden. Dat is bijvoorbeeld ook het geval als je reglementair aan het inhalen bent. Ook het sneller optrekken en de hogere wendbaarheid spelen daarin mee. Probeer daarom altijd rekening te houden met andere weggebruikers en kijk in de diepte. Zie je verderop een wagen die aanstalten maakt om de rijbaan op te rijden? Ga dan goed na of die bestuurder jou heeft gezien. Zo kan je altijd tijdig anticiperen. Defensief rijden is belangrijk. Daarnaast moet je veel aandacht schenken aan de juiste kijktechniek. De gouden regel is om te kijken waar je naartoe wil, en niet naar het object dat je wil ontwijken want dan loopt het zo goed als altijd fout af. Bij motorrijders gaat het niet enkel om het kijken, maar je gaat onbewust het lichaam mee bewegen en de motorfiets aansturen.”

6. We zouden het niet moeten zeggen...

Maar alcohol is uit den boze. Beperk het gebruik ervan, ook als je met de motorfiets op pad bent. “Het begin van het seizoen is plezant”, beseffen de zwaantjes. “Je bent euforisch en geniet van de rit met kameraden. Velen zakken tijdens of achteraf af naar een terras, maar laat je niet vangen. Wees slim en schenk er aandacht aan.” Kijk ook goed na of alle nodige documenten aanwezig zijn en nog geldig zijn.

Wil je meer tips of wil je die rijvaardigheden onder professionele begeleiding opnieuw oefenen? Dan kan je nu zondag 31 maart terecht in Antwerpen, Zandhoven, Brasschaat, Hulshout, Alken, Borgloon, Erpe-Mere, Sint-Niklaas, Brugge, Ieper, Kortrijk, Rotselaar, Zellik en Genk terecht voor de Dag van de Motorrijder. Dit is een organisatie van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), de Vlaamse overheid en Ethias, samen met verschillende lokale partners zoals rijscholen, opleidingscentra en de lokale en federale politie. Meer praktische informatie is terug te vinden via de website van de Dag van de Motorrijder.