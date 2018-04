Meisje (11) zou zaterdag vormsel doen GEMEENSCHAP BEKIJKT HOE HET VERDER MOET NA DODELIJK ONGEVAL WIM DE SMET & TOM VIERENDEELS

26 april 2018

02u50 0 Asse Het tragische ongeval met een tractor dat het leven geëist heeft van een 11-jarig meisje, heeft de hele gemeenschap in rouw gedompeld. Het slachtoffer zou normaal zaterdag haar vormsel doen, maar er wordt nu bekeken hoe het daar verder moet. De jonge bestuurder van de tractor krijgt bijstand.

De 18-jarige M. was maandagavond met de tractor van zijn grootvader in Asse vertrokken richting Merchtem. "Daar zou hij een watertank ophalen", vertelt grootvader Walter De Block aangedaan. "Mijn kleinzoon zit in het laatste jaar aan de tuinbouwschool in Merchtem. Hij helpt me regelmatig... Zijn rijbewijs G (voor landbouwvoertuigen, red.) behaalde hij toen hij 16 jaar was."





Maar in de Schermershoek in Mollem, zo'n 150 meter voor de spooroverweg en aan de grens met Merchtem, ging het fout. De 11-jarige tweelingzusjes waren net op de terugweg naar huis, enkele honderden meters verderop. Ze hadden net tijd doorgebracht in de kerk van Mollem. "Daar vond een repetitie plaats voor hun vormsel, komende zaterdag", vertelt Koen Verheire, pastoor van de zone De Bron waar de parochies Bollebeek, Mollem en Merchtem onder vallen.





"Mijn kleinzoon zag de twee meisjes fietsen op het fietspad", vervolgt Walter De Block. "Achter elkaar. Eén van hen op een racefiets, het andere meisje op een gewone fiets. Zij zou plots haar evenwicht wat verloren zijn - misschien is haar voet van het pedaal geschoven? Ze kwam op de rijbaan terecht, waarop mijn kleinzoon nog uitgeweken is. Maar hij kon voorts niet zien wat er gebeurde. Hij heeft zijn moeder in paniek opgebeld en zij heeft mij gecontacteerd. We zijn samen ter plaatse gegaan. Daar zag niemand - ook de verkeersdeskundige niet - aanwijzingen dat het meisje aangereden was. Ze is alleszins niet onder de tractor terechtgekomen." Maar het ongeval had wel zware gevolgen. Het meisje is helaas dinsdagavond in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.





Slachtofferhulp

M. en zijn familie zijn nog altijd zwaar onder de indruk. "Maandagavond heeft hij bijstand gekregen van slachtofferhulp", aldus zijn grootvader. "Het ging aanvankelijk goed met hem, ook dinsdag nog. Maar toen 's avonds het nieuws kwam dat ze bezweken was aan haar verwondingen, heeft dat hem diep geraakt. Vandaag (gisteren, red.) is de dokter langsgekomen. Hopelijk kan hij dit snel een plaats geven, maar dit is iets wat hij waarschijnlijk zal blijven meedragen." Het parket liet dinsdag al weten dat niemand schuld treft.





Herdenkingsmoment

Hoe het nu verder moet met de vormselviering wordt nog bekeken. "Vanavond (gisteren, red.) hebben we daarover in alle sereniteit een overleg met de ouders", zegt pastoor Verheire. "We gaan bekijken wat we gaan doen, maar ook wat we voor de familie kunnen betekenen en hoe we de kinderen zullen opvangen. Misschien komt er een herdenkingsmoment. Iemand van onze ploeg is al bij de ouders geweest en ik zal zelf ook mijn medeleven gaan betuigen."