Meisje (11) overleeft botsing met tractor niet 25 april 2018

Asse Een 11-jarig meisje uit Merchtem is gisterenavond bezweken aan de verwondingen die ze maandagavond opliep bij een spijtig ongeval in Mollem.

Het ongeval gebeurde rond 20.30 uur, op zo'n honderd meter voor de spooroverweg in de Schermershoek, dicht bij de grens met Merchtem. "Het meisje was op weg naar huis en reed met haar tweelingzus met de fiets op het fietspad", verklaart Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde. "Op een bepaald moment verloor ze de controle over haar stuur en is ze de rijbaan opgereden. Op dat moment kwam er net een tractor aangereden die in dezelfde richting reed. De bestuurder van de tractor probeerde op het laatst nog uit te wijken, maar een aanrijding viel uiteindelijk niet meer te vermijden." Het meisje kwam zwaar ten val. Een ziekenwagen en een MUG-team snelden ter plaatse en brachten het kindje, dat in levensgevaar verkeerde, zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.





'Geen schuldige'

De politie zette de plaats van het ongeval af. Het parket stuurde een verkeersdeskundige en het labo ter plaatse voor verder onderzoek. "Daaruit kon niet worden opgemaakt of het meisje al was gevallen voor de aanrijding gebeurde, of ten val kwam als gevolg van de aanrijding", gaat Vercarre verder. "Ze kwam evenwel niet onder de tractor terecht. In ieder geval heeft niemand schuld aan het ongeval."





De toestand van het 11-jarige meisje leek gisteren in de loop van de dag langzaamaan te stabiliseren, maar na een hele dag vechten bezweek het meisje gisterenavond dan toch aan haar verwondingen. (TVP)