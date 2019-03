Meer dan 150 motards schaven rijvaardigheden bij in het PIVO Tom Vierendeels

31 maart 2019

16u42 0 Asse Meer dan 150 motorrijders zakten vandaag af naar het Provinciaal Opleidingscentrum PIVO in Relegem voor de Dag van de Motorrijder. Er waren tal van oefeningen om de rijvaardigheden op te frissen voor de start van het motorseizoen.

In verschillende groepen namen de motorrijders deel aan tal van oefeningen. Zo werden er verschillende behendigheidsparcours uitgewerkt door Centrum Motoropleiding Dirk, Rijschool Traffix en de lokale politiezones AMOW en TARL. Daarnaast stelde het PIVO ook verschillende computers ter beschikking waar motards het theoretisch examen opnieuw konden afleggen om na te gaan of ze nog op de hoogte waren van alle wet- en regelgevingen. Bij aankomst werd iedereen door de politie onderworpen aan een ademtest en controle van de boorddocumenten, waarna een technische controle van de motorfiets mogelijk was.

