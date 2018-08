Man naar assisen op verdenking van doodslag vrouw 17 augustus 2018

F.B. (68) is door de raadkamer doorverwezen naar het hof van assisen voor doodslag. De man wordt ervan verdacht zijn echtgenote Marie-Jeanne B. in oktober te hebben gedood. Hij werd ook vrijgelaten onder elektronisch toezicht. Het parket kan wel nog beroep aantekenen tegen deze beslissing. De vrouw werd op 18 oktober dood aangetroffen in haar woning in de Breker. Haar echtgenoot werd gewond afgevoerd. Uit de autopsie bleek dat de gepensioneerde vrouw hoogstwaarschijnlijk om het leven kwam door verstikking. Mogelijk gaat het om een familiedrama en heeft de verdachte zijn vrouw om het leven gebracht en daarna geprobeerd om zelfmoord te plegen. De man werd aangehouden op verdenking van doodslag. Uit het onderzoek kwamen niet voldoende elementen naar voren die erop wezen dat hij zijn echtgenote met voorbedachten rade om het leven had gebracht. Daarom werd hij voor doodslag en niet voor moord doorverwezen. (WHW)