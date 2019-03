Man manipuleert gasmeters in woning WHW

06 maart 2019

14u58 0 Asse Een man uit Asse is veroordeeld tot een celstraf van 2 maanden met uitstel voor het aftappen van gas.

Op 28 februari 2017 had de man naar Eandis gebeld nadat er problemen met de verwarming waren opgedoken. Een werknemer van Eandis merkte dat er in de woning van de man geprutst was met de gasmeters. Uit een vergelijking met het normale verbruik bleek dat er beduidend minder gas verbruikt was in de maanden voor de controle. Op verstek had de man eerder een effectieve celstraf van 12 maanden gekregen. De verdediging had op verzet om de vrijspraak verzocht. “Het zou immers erg dom zijn om zelf naar Eandis te bellen als je weet dat je de gasmeters hebt gemanipuleerd”, klonk het. Geen overtuigend argument vond de rechter, die hem ook op tegenspraak veroordeelde. Wel gaf hij hem een veel mildere straf van 2 maanden, met uitstel dan nog.