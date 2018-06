Man liep rond met vuurwapen: 12 maanden cel gevraagd 12 juni 2018

02u39 1 Asse Een 45-jarige man uit Asse riskeert twaalf maanden cel met uitstel voor drie incidenten. Het gaat onder meer om verboden wapendracht.

Op 19 oktober 2014 sprak de veertiger een man op straat aan. Hij stelde hem voor om 'een toertje te gaan maken' en toonde ook een geweer en patronen. Hierop stapte de man, die zich natuurlijk bedreigd voelde, de woning van zijn vriendin binnen. Toen het koppel even later zes schoten in de straat hoorde, belden ze de politie. Die kon de veertiger oppakken.





Enkele maanden eerder kreeg de man ook al het bezoek van de politie in het kader van problemen met het omgangsrecht met zijn dochter. Hij kreeg het toen met een agente aan de stok en werd opgesloten. Hij zou vervolgens in de cel vernielingen aangebracht hebben. "Dat incident met het geweer geef ik toe, maar voor de rest vraag ik de vrijspraak", klonk het. "Het gedrag van die agente was een schande." Uitspraak op 28 juni. (WHW)