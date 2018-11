Man aan de haal met wielklem WHW

13 november 2018

15u06 0 Asse Een Poolse twintiger riskeert een boete van 1200 euro voor een opmerkelijke diefstal.

Op 21 januari 2017 ging de man ter hoogte van Asse op de vlucht toen hij even verder een alcoholcontrole bemerkte. Hij parkeerde zijn wagen langs de weg en nam de benen. Toen hij uren later toch de moed vond om opnieuw naar zijn wagen te gaan zag hij dat agenten een uitnodiging tot verhoor aan de auto hadden vastgehecht én dat er een wielklem was bevestigd. Hij deed de wagen op slot en verdween opnieuw in de nacht. Tot de grote verbazing van de agenten bleek de wagen twee dagen later verdwenen te zijn. “Ik ben die documenten gaan halen bij een vriend en zag dat de wagen was vastgezet. Hierop ben ik een vrachtwagen gaan halen en zo ben ik kunnen weggaan met mijn wagen”, klonk het doodgemoedereerd tegen de politie. Uitspraak op 4 december.