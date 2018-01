Loodgieter inde geld zonder te werken: zes maanden cel 02u30 0

Een voormalige loodgieter heeft een celstraf van zes maanden met uitstel gekregen voor misbruik van vertrouwen. De man vroeg zijn klanten voorschotten te betalen, waarna hij nog amper een vinger uitstak. Op die manier maakte hij een tiental klanten duizenden euro's armer. De bal ging aan het rollen toen een klant hem een voorschot van 4.500 euro betaald had, en uiteindelijk naar de politie stapte omdat de loodgieter zijn beloofde taken niet uitvoerde. Het onderzoek wees uit dat er minstens zeven gedupeerden zijn. Ook in Asse, Ternat en Denderleeuw maakte de man slachtoffers. (WHW)