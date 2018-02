Lions Club organiseert fuif met dj Joost 09 februari 2018

Asse De Lions Club van Asse gaat nu zaterdag het 'Bal van Marcel de Kolonel' organiseren in fuifzaal 't Jass in Asse.

De Lions genieten vooral bekendheid als wereldwijde serviceclub. De leden komen meestal in avondkledij samen in sjieke salons voor een galadiner. Maar Lions Club Asse gooit het zaterdag over een andere boeg. Dan organiseren ze een fuif met dj Joost, de man die in de jaren '70 en '80 bekendheid genoot als dance- en new-wave-discobar Zebedeus. "Het is eens wat anders dan een gala-avond", lacht Joost Van Biervliet van Lions Club Asse. "Die galadinertjes waren niet altijd even winstgevend. We hebben al eens een winterbarbecue georganiseerd met varken aan 't spit en toen bleek dat zo'n volkse activiteit al snel duizenden euro's opleverde. Omdat we ook ons elitaire imago een beetje kwijt willen, hebben we nu besloten een fuif te organiseren." De naam 'Bal van Marcel de Kolonel' was ook snel gekozen. "Marcel is lid van onze serviceclub en werkte als kolonel bij de Belgische landmacht. We vonden het een goed klinkende naam en Marcel was meteen ver-eerd dat er een fuif naar hem werd genoemd", besluit Van Biervliet. De opbrengst gaat naar een goed doel. Vorig jaar reikten de Lions nog een cheque van 3.625 euro aan het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. Meer info op www.lionsasse.be. (WDS)