Lijst Zellik-Relegem sluit aan bij burgerlobby Pro: raadslid Beunckens kandidaat bij parlementsverkiezingen Wim De Smet

08 maart 2019

17u30 1 Asse Gemeenteraadslid Erik Beunckens (57) van de lijst Zellik-Relegem stelt zich bij de komende parlementsverkiezingen kandidaat voor het burgerproject Pro.

Pro is het geesteskind van Merchtemnaar Joris Verspecht. De nieuwe partij profileert zich als burgerlobby die het gemunt heeft op de macht van de traditionele partijbureaus. Pro haalde bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen al verkozenen in Merchtem en Meise.

Vorige week nog kondigde Chris De Knop van de Assese burgerpartij VOLK aan dat hij zich aansluit bij Pro. Nu doet ook zijn kartelpartner Zellik-Relegem dat. “Politiek moet eerlijk, transparant en weldoordacht gevoerd worden”, zegt Erik Beunckens van Zellik-Relegem. “Van de klassieke politieke partijen moet geen heil in die richting verwacht worden. Zij klampen zich vast aan de macht en de bijhorende vetpotten. Een burgerlobby zoals Pro kan daar een antwoord op betekenen.”

Beunckens stelt zich bij de komende parlementsverkiezingen meteen ook kandidaat voor zijn nieuwe partij. Of hij op de Vlaamse of federale kieslijst staat, is nog niet bekend. “Daarover krijgen we de komende weken uitsluitsel”, luidt het.

Erik Beunckens behaalde bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen 609 voorkeurstemmen. Het kartel van Zellik-Relegem en VOLK klokte toen af op 12 procent, goed voor 4 zitjes in de gemeenteraad.