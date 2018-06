Lijnbus rijdt slagboom stuk 05 juni 2018

Het verkeer in Asse liep gisterennamiddag volledig in het honderd door een ongeval op de overweg ter hoogte van het station. Een bus van De Lijn botste er om een nog onduidelijke reden tegen de slagboom, die door de impact afbrak. "Dat gebeurde rond 14.15 uur", weet Frédéric Petit, woordvoerder bij Infrabel. "Hierdoor trad de veiligheidsprocedure in werking en mochten treinen enkel stapvoets voorbij rijden. Op de lijn Brussel-Dendermonde ontstonden er hierdoor vertragingen tot vijftien minuten."





Op de gewestweg hadden zich ook lange files gevormd, waardoor de lokale politie ter plaatse kwam om het verkeer te regelen. Volgens Petit was de situatie rond 16.30 uur weer genormaliseerd. Hoe de Lijnbus tegen de slagboom kon botsen, is niet duidelijk. Infrabel roept wel nogmaals op tot voorzichtigheid ter hoogte van overwegen. (WDS/TVP)