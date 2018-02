Lidl koopt verloederde Caytan-site SUPERMARKTKETEN BETAALT RECORDBEDRAG VAN 1,7 MILJOEN EURO WIM DE SMET

09 februari 2018

02u44 0 Asse De Duitse supermarktketen Lidl is de nieuwe eigenaar van de verloederde Caytan-site in de Nerviërsstraat in Asse. Lidl betaalde een recordbedrag van 1,7 miljoen euro voor de grond en moet straks ook nog voor 300.000 euro aan saneringswerken uitvoeren.

De Caytan-site is 66 are groot en vormde tot het einde van de jaren '60 het hoofdkwartier van de gelijknamige hoedenmakerij. Omdat hoeden uit de mode verdwenen, sloot de fabriek eind jaren '60 de deuren. Het gebouw kwam in 1985 in handen van het gemeentebestuur, dat er de opslagplaats voor de werkliedencentrale in onderbracht. In 2008 verhuisden de werklieden naar een nieuw gebouw in de industriezone van Mollem. Sindsdien staat de site leeg. Omdat de bodem van de Caytan-site zwaar verontreinigd bleek met olie en kwik, sleepte de verkoop tien jaar aan.





Interessante plaats

Maar nu is er een doorbraak. Tijdens een openbare verkoop op 19 januari bracht supermarktketen Lidl het hoogste bod uit: 1,7 miljoen euro. Een andere kandidaat-koper, die volgens bronnen in opdracht van Delhaize werkte, deed geen hoger bod meer waardoor Lidl de nieuwe eigenaar is.





De gemeente is tevreden met de verkoop. "Vooral omdat de prijs veel hoger ligt dan de oorspronkelijke schatting", zegt schepen van Patrimonium Michel Vanhaeleweyck (Open Vld). "Het domein ligt op een commercieel interessante plaats. Ook als de plannen voor de ring worden uitgevoerd, bevindt de Lidl zich vlak bij die verkeersas. Wij zijn vooral blij dat er eindelijk een oplossing is voor dit gebouw. Want oude gebouwen kosten de gemeenschap veel geld."





1.000 vierkante meter

De nieuwe eigenaar wil hier een nieuwe, moderne winkel bouwen. Lidl vroeg én kreeg vorig jaar al een socio-economische vergunning voor de site in de Nerviërsstraat, ook al was de keten toen nog geen eigenaar. De keten had wel al winkels in buurgemeenten Ternat, Opwijk, Affligem en Wemmel maar niet in Asse. "Maar daar komt in de toekomst dus verandering in", meldt woordvoerster Isabelle Colbrandt van Lidl. "Wij zijn tevreden dat we deze locatie bemachtigd hebben, ook al hebben we nog geen zicht op een exacte timing. Eerst moet de bodem gesaneerd worden."





Als Lidl de vergunning krijgt die de keten wil, dan komt er in Asse een nieuwe winkel van duizend vierkante meter. Het nieuwe filiaal zou meteen ook tussen 30 en 35 mensen tewerkstellen. "Onze recente winkels hebben allemaal een oppervlakte van ongeveer duizend vierkante meter", zegt Colbrandt. "Het gebouw zal je kunnen vergelijken met de nieuwe winkel in Affligem. Onze uitbreidingsplannen zijn duidelijk. We willen tegen 2020 jaarlijks tien nieuwe filialen openen. Asse is er daar eentje van."