Leraressen vrijgesproken voor pesterijen Kans groot dat slachtoffer in beroep gaat WHW

28 november 2018

13u02 0 Asse Drie leraressen van de Gemeentelijke Basisschool in het Vlaams-Brabantse Relegem zijn vrijgesproken voor belaging. Een oud-collega had hen beticht van verregaande pesterijen. “Het was de school die inadequaat handelde en hierdoor bepaalde zaken heeft laten betijen. De drie beklaagden kan men niets verwijten”, aldus de rechtbank.

Volgens Ingrid Nelis (53) maakten de drie juffrouwen haar twee jaar lang -tussen augustus 2006 en december 2008- het leven zuur. Zo zouden de leerlingen uit haar klas van de drie niet naar het toilet mogen gaan met alle ongemakken van dien. Ook zouden ze haar wagen op de parking geblokkeerd hebben. “Op den duur durfde ik niet anders dan naar hen te luisteren”, deed ze haar verhaal. Uiteindelijk kwam de zaak pas dit jaar, meer dan tien jaar na de feiten, voor de rechtbank. De beklaagden zelf ontkenden alles en wezen met een beschuldigende vinger naar Nelis. Net zoals indertijd op het schooltje stonden de twee kampen diametraal tegenover elkaar. Nelis had zich burgerlijke partij gesteld en vroeg een schadevergoeding van 100.000 euro. Een moeilijke klus voor de Brusselse strafrechter die na een maand beraad dan toch de knoop doorhakte.

Botsing

“Er was in de school duidelijk sprake van een botsing tussen twee sterke karakters”, concludeerde de rechter, “Een van de beklaagden, Iris P., werd gesteund door twee collega’s en stond daarom iets sterker. Dit was de context waarbinnen de beweerde feiten gebeurden.” De rechtbank meende dat de school een grote verantwoordelijkheid had in de strijd. “Ze wist dat er iets gaande was, maar greep niet in. Pas in 2007 werd een preventieadviseur ingeschakeld, maar toen was het conflict al verziekt. De beklaagden hebben tot twee maal toe een brief gestuurd om de school te melden dat ze niets wilden te maken hebben met de burgerlijke partij. Toch deed de school niets. De inadequate beslissingen en het laattijdig optreden van de school kan de drie beklaagden niet verweten worden.” Vrijspraak dus voor de drie juffen, die nog steeds werkzaam zijn op de school.

Teleurstelling

Nelis wandelde in tranen de rechtbank buiten. “Ik ben enorm teleurgesteld”, klonk het, “het was aan zware weg die ik heb afgelegd. Nog meer ben ik teleurgesteld voor andere slachtoffers van pesterijen. Ik vond het belangrijk om eindelijk eens op te komen voor alle slachtoffers van pesten en vind het jammer dat de rechtbank het zo heeft beoordeeld.” Toch is dit niet het einde van haar strijd. “De kans is zeer groot dat we in beroep gaan”, zegt ze. “Toch ben ik ook wel blij dat de rechter duidelijk heeft aangegeven dat daar toen dingen zijn gebeurd die niet door de beugel konden. Dat stemt me toch hoopvol voor een mogelijk vervolg in beroep”