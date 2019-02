Leerlingen van ‘De Kleine Wereld’ op openluchtklassen in Bomal WDS

28 februari 2019

11u00 0 Asse De 248 leerlingen van de vrije basisschool De Kleine Wereld vertrokken zopas op openluchtklassen naar Bomal in de provincie Luxemburg.

De leerlingen krijgen maar liefst 31 volwassen begeleiders mee voor hun driedaagse ‘openluchtschool’. Bomal bevindt zich in een feeërieke omgeving, vlakbij Durbuy. Voor de leerlingen is het een unieke ervaring. De bussen vertrokken woensdag op de Boekfosparking in Asse om enkele uren later al aan te komen in de Ardennen. Op de eerste dag werd meteen geopteerd voor een zonovergoten spel- en dansnamiddag.