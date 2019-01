Leerlingen van De Kleine Wereld krijgen stapel boeken als laureaat van Grote Voorleesdag WDS

14 januari 2019

15u10 0 Asse De leerlingen van basisschool De Kleine Wereld kregen zopas een dikke stapel nieuwe boeken overhandigd. De school won het boekenpakket als laureaat van de Grote Voorleesdag 2018.

“Vijf jaar geleden heeft onze school het Kwartiermakersproject geïntroduceerd”, vertellen juffen Kristien Janssens en Astrid De Ridder. “We zetten fel in op het lezen. We engageerden ons om de leerlingen elke dag minstens een kwartier te laten lezen. We deden ook een beroep op ouders en grootouders om op woensdagnamiddag te komen voorlezen. In de school werden enkele kwartierhoekjes ingericht waar vooral het leesplezier centraal staat. Kinderen hoeven er niet alleen ernstige boeken te lezen, het mogen ook strips of kookboeken zijn. Het moet allemaal leuk blijven.”

De initiatiefnemers namen ook foto’s van de voorleesmomenten. Die bleken bij de jury zo in de smaak te vallen, dat er gisteren een stapel nieuwe boeken aankwam in de school. De Grote Voorleesdag is een initiatief van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV).