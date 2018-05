Leerlingen fietsen in levensecht verkeerspark 08 mei 2018

02u28 0

De verkeerspolitie laat de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar deze week kennis maken met een levensechte verkeerssituatie op de openbare weg. De inspecteurs maken tijdens deze lessen een levend verkeerspark in de Meersstraat, de Smoutberg, de Langeuzel, de Vijverstraat, de Grobbe, de Fossestraat en het Mosdal. "We geven de leerlingen een stukje theorie, maar er gaat veel aandacht naar het praktische aspect", meldt Krista De Trefle van de verkeerspolitie. "Dit jaar gebeurt dat niet steriel op een parking, maar in een levensechte verkeerssituatie op de openbare weg."





Het levend verkeerspark strijkt deze week ook neer in Zellik. Daar kunnen de kinderen terecht in de Relegemsestraat, de Landerijenstraat, de Jan Longinstraat, Den Ham, de Wilgendaal en de Plataanlaan. De bewoners van de betrokken straten worden op de hoogte gebracht, maar ondervinden geen hinder van het project. (WDS)