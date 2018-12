Leegstaand café De Wijndruif wordt Grieks restaurant ‘Bij de Griek’ verhuist omdat huidig gebouw gesloopt wordt Wim De Smet

10 december 2018

16u35 13 Asse Het bekende café De Wijndruif in Asse heropent vanaf 1 februari de deuren als Grieks restaurant. Zaakvoerders Dimitri Georgoulis (45) en Spiros Karagianis (47) van restaurant ‘Bij de Griek’ brengen hun zaak van de Kalkoven over naar de Gentsesteenweg.

Restaurant Bij de Griek opende in 2014 de deuren in het horecapand op de hoek van de Kalkoven en de Prieelstraat. Vroeger heette deze zaak ‘Den Ouden Bareel’, maar Dimitri en Spiros verbouwden het tot een sfeervol restaurantje. Spiros is chef-kok, terwijl Dimitri het werk in de zaal op zich neemt. “We hebben hier mooie jaren gehad maar de eigenaar van het gebouw liet ons weten dat de huurovereenkomst ten einde komt”, vertelt Spiros. “Het gebouw wordt afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw. Onze huurovereenkomst loopt af op 31 januari. We moesten dus wel snel op zoek naar een nieuw onderkomen.”

Dimitri en Spiros namen contact op met de eigenaars van het leegstaande café De Wijndruif, op het knooppunt van de Gentsesteenweg, de Dendermondsesteenweg en de Nerviërsstraat. Het café stond al enkele jaren te verkommeren en wachtte op een nieuwe eigenaar. “We zijn snel tot een akkoord gekomen”, luidt het. “Binnenin gaan we alles grondig verbouwen. Het pand was vooral ingericht als café. Een deel van de vroegere toog, gaan we afbreken. De houten vloer gaan we behouden en de muren worden geverfd.”

Het duo investeerde ook in een nieuwe keuken. “De aanwezige keuken was onbruikbaar”, luidt het. “We hebben ook hier alles in een nieuw jasje gestoken. De keuken werd uitgerust met brandwerende plafonds en wanden, precies zoals de veiligheidsvoorschriften het willen.”

De naam ‘Bij de Griek’ wordt behouden, maar de nieuwe locatie wordt wel flink wat groter. “In ons huidige restaurant kunnen we 40 mensen laten eten terwijl we hier zeker 60 plaatsen kunnen bieden. Het binnenkoertje achter het café richten we in als gezellig terras. Hier kunnen in de zomer nog eens 50 mensen terecht.”

Het enige probleem aan de Wijndruif is het tekort aan parkeerplaatsen. “Dat is een groot nadeel maar ook daar zoeken we een oplossing voor”, vervolgt Sprios Karagianis. “Tegenover onze zaak bevindt zich een parking in kiezelsteentjes. Dat perceel is eigendom van de kerkfabriek. We zijn nu in onderhandeling om die parking te huren. Als dat lukt, is het parkingprobleem meteen van de baan.”

Het duo hoopt op 1 februari al zijn intrek te nemen in het nieuwe gebouw. “We gaan nog hard moeten door werken, maar normaal moet het lukken. We hebben trouwens weinig keuze want eind januari houdt onze huidige huurovereenkomst op.”