Laatste volkstuintjes te huur

30 november 2018

In het Molenbeekdal in Zellik worden de laatste perceeltjes moestuingrond te huur aangeboden. De volkstuintjes bevinden zich vlakbij het Breugelpark en zijn heel populair bij de hoogbouwbewoners die er samen tuinieren. Intussen is het terrein verder ontgonnen en kwamen een dozijn individuele tuintjes van 8 meter op 8 of 4 meter op 8 ter beschikking. Wie vanaf volgend voorjaar graag zelf groenten wil verbouwen, kan zich in de loop van december kandidaat stellen voor een perceeltje. Beginnende tuiniers kunnen er begeleid worden door de medetuiniers en door de lessen die Velt organiseert. Kandidaturen worden nog vóór nieuwjaar ingewacht bij het ‘gemeentelijk comité Zellikse Tuinen’. Meer info op 02/452.78.13 of via reemas@outlook.be.