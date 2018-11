Kyotomobiel houdt halt in Asse en Opwijk WDS

11 november 2018

17u20 0 Asse De bekende Kyotomobiel, waar mensen advies kunnen krijgen over energiebesparing, stopt dit najaar in Asse en deelgemeenten. Nadien doet de mobiel ook Opwijk aan.

Van 19 tot 23 november is de opvallende energiemobiel te vinden op het plein aan het Oud Gasthuis in het centrum van Asse. Van 26 tot 30 november bevindt de standplaats van de Kyotomobiel zich op het plein aan de kerk in Mollem. Nadien houdt de mobiel van 3 tot 7 december halt op het plein aan de Noorderlaan in Zellik. Op het grondgebied van Asse is de Kyotomobiel vrij en gratis te bezoeken op dinsdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag van 12 tot 15.30 uur en donderdag van 15.30 tot 19 uur.

In Opwijk is de Kyotomobiel dan weer geopend op woensdag (12 tot 15 uur), donderdag (16 tot 19 uur) en vrijdag (9 tot 12 uur). Van 10 tot 14 december staat de Kyotomobiel aan de Sint-Jozefkerk in Droeshout, gevolgd door de parking van gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk van 17 tot 21 december.

Contact opnemen met de energiedeskundige van de Kyotomobiel kan buiten de openingsuren via kyotoindewijk@3wplus.be of 0488/55.98.55.