KWB Krokegem viert 50ste verjaardag 03 mei 2018

02u29 1 Asse KWB Krokegem viert komend weekend zijn vijftigste verjaardag met een jubelreceptie en een gezinsdag.

De vereniging werd op 1 oktober 1968 opgericht door Leo De Schryder, die ook de eerste voorzitter werd. Het ledenaantal groeide in de daaropvolgende jaren gestaag tot meer dan tweehonderd mannen. "We hebben enorm veel activiteiten georganiseerd, zoals kaartavonden, gezinsreizen, sportevenementen, debatavonden, stadsbezoeken, dansavonden,...", zegt bestuurslid Paul Corbeel. "En we blijven werken aan de toekomst", pikt voorzitter Dirk Dillen in. "Wij staan open voor jonge mensen met jonge ideeën. We willen ook graag actuele thema's behandelen, zoals veiligheid en politiek. En we moeten meer aandacht hebben voor jonge gezinnen." (WDS)