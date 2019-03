Kunstgras en kunstbloemen aan afvalcontainers moeten sluikstorters tegenhouden WDS

14 maart 2019

15u15 0 Asse De afvalcontainers in Asse worden voortaan versierd met een kunstgrastapijt en kunstbloemen. De nieuwe maatregel moet sluikstorten tegengaan.

De nieuwe aankleding van de afvalstraatjes krijgt de hippe naam ‘ContainerCoats’ en komt overgewaaid uit Nederland. Daar bleek dat het aanbrengen van kunstgrasmatten het sluikafval deed dalen. “Veel mensen gooien hun afval of huisvuilzakken nu naast de containers”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “Vooral aan het containerstraatje in de Noorderlaan in Zellik is dat een probleem aan het worden. Elke dag moeten we hier sluikstorten opruimen.”

De gemeente gaat voor de nieuwe maatregel in zee met het Nederlandse bedrijf ANDC uit Nijmegen. ANDC introduceerde kunstgrasmatten eerder al in Rotterdam waarna het aantal sluikstorten met 70 procent werd teruggedrongen. De kunstgrasmatten en bijhorende bloemen hebben wel een stevig kostenplaatje. ANDC rekent 5.550 euro aan voor het aankleden van één afvalstraatje. “We zijn de eerste gemeente in België die dit proefproject realiseert”, zegt Van Elsen. “We gaan de komende weken zien of het project tot positieve resultaten leidt. Is dat het geval, dan gaan we ook andere afvalstraatjes aankleden met de ContainerCoats.”