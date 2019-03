KLIMAATMARS IN ASSE: meer dan duizend scholieren eisen extra maatregelen Wim De Smet - Michiel Elinckx

15 maart 2019

17u19 1 Asse De klimaatmars in Asse kreeg vanmiddag iets meer dan duizend leerlingen op de been. De betogers eisen extra-maatregelen voor het klimaat. Ook milieuschepen Peter Verbiest (N-VA) kwam langs om de actievoerders een duwtje in de rug te geven. “Geef vooral niet op”, zei Verbiest.

De klimaatbetoging vertrok om 13.30 uur aan de Parklaan. Naast een dolle bende enthousiaste tieners, stapten ook lokale politici van Groen en PVDA mee op, samen met vrijwilligers van Natuurpunt en Velt. Politie en gemeentebestuur hadden speciaal voor de mars de Stationsstraat (N9) en de Weversstraat afgesloten voor alle verkeer.

De betogers, aangevoerd door een handvol trommelaars, trokken scanderend via de Pastinakenstraat de Boekfoslaan en de Weversstraat naar het Gemeenteplein waar een podium stond. Schepen Peter Verbiest kwam als eerste aan de microfoon. Hij toonde zich verheugd dat zo veel leerlingen deelnamen aan de mars. “Het klimaat is aan het veranderen en daar moeten wij inderdaad iets aan doen”, sprak Verbiest. “Daarom wil ik jullie zeggen: geef niet op. Doe verder met deze acties, ook als alle media-aandacht verdwijnt. Wij als gemeente willen jullie steunen door klimaatmaatregelen te nemen.”

Over welke maatregelen het precies gaat, bleef het evenwel stil.

Anuna heeft gelijk

Ook vertegenwoordigers van de klimaatraad van het atheneum Vijverbeek, die de mars organiseerden, namen het woord. “Aan de gemeente en aan de bevoegde minister willen we met deze mars een sterk signaal geven”, luidde het. “Anuna De Wever heeft gelijk. Het is niet 5 voor 12, maar 5 over 12. Als we allemaal samen ons steentje bijdragen aan het klimaat, dan kunnen we het tij keren.”

De sprekers hielden ook een pleidooi voor betere fietsverbindingen, meer groen en meer windmolens.

Volgens de politie namen duizend betogers deel aan de mars, maar dat aantal slonk gevoelig toen de toespraken van start gingen. De klimaatbetoging werd rond 15 uur ontbonden. Er vonden geen incidenten plaats.