Kiss & Ride-zone in Walfergem verdwijnt WDS

26 november 2018

17u00 0

Het gemeentebestuur laat de Kiss & Ride-zone in het Stevensveld verdwijnen. Dat gebeurt op vraag van de directie van de gemeentelijke basisschool in Walfergem. Vorig jaar kreeg de school een nieuw gebouw ter beschikking waardoor er ook een andere schoolingang werd gecreëerd. Voortaan kunnen de leerlingen de school bereiken via een apart voetwegje waardoor de verkeerssituatie er flink wat veiliger geworden is. De directie vroeg daarom om de aparte parkeerzone af te schaffen en te vervangen door gewone parkeerplaatsen.